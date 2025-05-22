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Блогер Гасанов избавился от квартиры в Москве сразу после возбуждения дела

Mash: блогер Гасанов продал квартиру в Москве за 100 млн после возбуждения дела
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Блогер-миллионник Гусейн Гасанов продал трехкомнатную квартиру за 100 млн рублей в Москве сразу после возбуждения против него уголовного дела. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, блогер владел апартаментами на 44-м этаже площадью 124 квадратных метра с дизайнерским ремонтом и панорамным видом на город. Недвижимость находится в элитном ЖК Neva Towers. В Mash сообщили, что Гасанов поспешил избавиться от квартиры, чтобы спасти ее от ареста и конфискации.

До продажи блогер сдавал апартаменты за 750 тысяч рублей в месяц, пока не жил в столице. Там он снимал свои видеоролики.

Как сообщили в Mash, пару дней назад блогер переписал недвижимость на другого человека. Сделку ему помогли провернуть его помощники.

14 мая Гусейна Гасанова объявили в розыск и заочно арестовали по делу о легализации и отмывании денежных средств в особо крупном размере. По этой статье блогеру грозит до семи лет лишения свободы.

Кроме того, на блогера подало в суд продюсерское агентство «Инсайт люди», потребовав от него 21 млн рублей. Но позже его адвокат Дмитрий Козяйкин сообщил «Газете.Ru», что Гасанов урегулировал этот спор, подписав с продюсерским агентством мировое соглашение. Ожидается, что 4 июля 2025 оно будет утверждено судом.

Адвокат также заверил, что у Гасанова нет долгов по налогам.

Ранее налоговая заблокировала счета блогера Гусейна Гасанова из-за долгов.

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