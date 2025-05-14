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Гусейн Гасанов прокомментировал свое объявление в розыск

Объявленный в розыск Гасанов заявил, что у него нет долгов по налогам
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Гусейн Гасанов/vk.com

Блогер-миллионник Гусейн Гасанов прокомментировал свое объявление в розыск и заочный арест. Он обратился к подписчикам своей страницы в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Гасанов заявил, что у него нет долгов по налогам.

«Да, звучит громко — «заочный арест», но на деле все не так драматично. Все вопросы по налогам были закрыты еще в прошлом году», — написал он, добавив, что его юристы уже работают над ситуацией.

14 мая стало известно, что блогер заочно арестован, ему грозит до семи лет лишения свободы. Уголовное дело против Гасанова возбудили по статье о легализации и отмывании денежных средств в особо крупном размере.

С 2024 года Гасанов живет не в России — по некоторым данным, он уехал в Азербайджан.

В ноябре 2024 года Федеральная налоговая служба заблокировала счета Гасанова из-за долгов. Его ресторанная компания ООО «Банда Фудс» задолжала более 800 тысяч рублей.

Ранее «балерина» стала фигуранткой пяти уголовных дел из-за махинаций в Мариинском.

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