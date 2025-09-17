На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле рассказали, планирует ли Путин присутствовать на «Интервидении»

Песков: в графике Путина нет посещения конкурса «Интервидение»
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

В графике президента России Владимира Путина нет планов по посещению международного музыкального конкурса «Интервидение». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Так или иначе фрагментарно Путин будет иметь возможность увидеть телевизионную трансляцию этого важного ожидаемого мероприятия, но у самого президента в графике такого посещения нет», — сказал представитель Кремля.

Финал «Интервидения» пройдет в Москве 20 сентября на «Live Арене». Россию на конкурсе представит певец Shaman с песней Максима Фадеева «Прямо по сердцу». Он выйдет на сцену девятым.

16 сентября гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что «Интервидение» может установить рекорд по охвату зрителей. Потенциальную аудиторию конкурса он оценил в более чем четыре миллиарда зрителей.

12 сентября Путин заявил, что Россия признательна единомышленникам, поддержавшим идею возобновить музыкальный конкурс. Президент РФ назвал его замечательной площадкой, где песни отражали самобытность народов, многообразие культур и традиций.

Ранее Лавров ответил на критику «Интервидения».

