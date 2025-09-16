На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров ответил на критику «Интервидения»

Лавров отреагировал на критику британских СМИ в сторону Интервидения
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя публикацию британской газеты The Guardian о том, что Россия якобы «смахивает пыль со старого конкурса», проводя конкурс «Интервидение», заявил, что самой Британии уже смахивать нечего. Об этом пишет РИА Новости.

«Британцам уже не с чего пыль-то стряхивать, ничего не осталось, и, к огромному сожалению, они продолжают действовать на подрыв контактов между людьми», — сказал Лавров на пресс-конференции по «Интервидению».

По словам главы внешнеполитического ведомства, Россия выступает за общение, за то, чтобы лучше друг друга знать.

Как писало британское издание, решение возродить «Интервидение» связано с исключением РФ из «Евровидения».

Лавров на той же пресс-конференции отметил, что Россия отходит от термина «недружественные страны».

Финал «Интервидения» пройдет в Москве 20 сентября на «Live Арене». Россию на конкурсе представит певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) с песней Максима Фадеева «Прямо по сердцу». Он выйдет на сцену девятым.

Ранее были названы имена ведущих «Интервидения».

