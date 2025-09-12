Путин заявил о признательности России поддержавшим конкурс «Интервидение»

Россия признательна единомышленникам, поддержавшим идею возобновить музыкальный конкурс «Интервидение». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

«Мы признательны нашим единомышленникам, которые поддержали инициативу России возродить международный музыкальный конкурс «Интервидение»», — отметил глава государства.

Путин назвал его замечательной площадкой, где песни отражали самобытность народов, многообразие культур и традиций. Президент убежден, что современное «Интервидение» в полной мере сохранит эту атмосферу творчества и дружбы, станет еще одним подтверждением того, что подлинное искусство не имеет границ, а его объединяющая сила безмерна.

Также российский лидер призвал противодействовать попыткам отменить ту или иную культуру и продвигать принципы справедливости и равенства в отношениях между народами.

Кроме того, Путин заявил, что одной из самых важных задач в данной сфере является сохранение общей исторической памяти. Глава государства призвал объединить усилия, чтобы сохранить многообразие и самобытность культур и традиций. По его словам, истинное искусство раскрывает в душе человека лучшие качества и возвышает созидание.

ХI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 13 сентября. В мероприятии принимают участие свыше 400 спикеров из России и других стран. В 2025 году его посетят свыше 2000 гостей. Темой форума стало «Возвращение к культуре — новые возможности». «Газета.Ru» вела прямую трансляцию.

Ранее Путин назвал важнейшую задачу культуры.