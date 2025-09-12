Стало известно, под каким номером выступит Shaman на конкурсе «Интервидение»

Певец Shaman (Ярослав Дронов — настоящее имя) выступит в финале международного музыкального конкурса «Интервидение» под девятым номером. Об этом сообщает РИА Новости.

Жеребьевка стран-участниц конкурса прошла в национальном центре «Россия» в Москве в пятницу.

Представителю Кубы Сулемы Иглесиас Саласар достался первый номер.

Конкурс «Интервидение-25» пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Указ о его проведении подписал президент России. Событие будут транслировать в прямом эфире. Певец Shaman представит Россию на международном песенном конкурсе.

На «Интервидении» Дронов исполнит композицию, написанную продюсером Максимом Фадеевым.

Участие в конкурсе уже подтвердили представители Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, Мадагаскара, России, Саудовской Аравии, Сербии, Узбекистана, Таджикистана, ЮАР и США.

Ранее Shaman отменил концерт в Сочи из-за «Интервидения».