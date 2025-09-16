На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эрнст предсказал один рекорд на «Интервидении»

Гендиректор Первого канала Эрнст: «Интервидение» может установить рекорд по охвату зрителей
Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст предсказал один рекорд на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Его цитирует РИА Новости.

По словам Эрнста, проект, главная задача которого — быть увиденным во многих странах мира, может установить рекорд по охвату зрителей. Потенциальную аудиторию конкурса он оценил в более чем четыре миллиарда зрителей. Первый замруководителя администрации президента РФ, председатель набсовета Сергей Кириенко уточнил эту цифру — он заявил, что более четырех миллиардов 334 миллионов человек из 23 стран смогут стать зрителями конкурса «Интервидение».

«Если каждый четвертый в своей стране посмотрит трансляцию шоу, то это будет беспрецедентный по своему количеству аудитории проект», — сказал Эрнст.

Медиаменеджер добавил, что организаторы ставят для себя главной целью донести смысл конкурса современно и доходчиво для всех стран.

Финал «Интервидения» пройдет в Москве 20 сентября на «Live Арене». Россию на конкурсе представит певец Shaman с песней Максима Фадеева «Прямо по сердцу». Он выйдет на сцену девятым.

Ранее Лавров назвал Shaman центром нападения на «Интервидении».

