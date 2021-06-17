Умер актер из «Танцора диско» Чандрашекхар

Индийский актер и режиссер Чандрашекхар скончался в Мумбаи в возрасте 98 лет, сообщает издание India Express со ссылкой на сына артиста Ашока Чандрашекхара.

По словам сына, Чандрашекхар скончался 16 июня после продолжительной болезни и краткой госпитализации. «На прошлой неделе он день пробыл в больнице. Мы привезли его домой, у нас все было на случай необходимости, включая кислородный аппарат», — сказал Ашок, добавив, что актер скончался без боли.

Церемония прощания прошла в крематории в день смерти артиста.

Чандрашекхар сыграл более 250 ролей в болливудских фильмах. Российскому зрителю он известен по роли мэра Рави Ханделвала в фильме 1982 года «Танцор диско». Также сыграл в картинах «Суранг» (1953), «Ворота Индии» (1957), «Джахан Ара» (1964) и «Танцор диско» (1982). Последним фильмом Чандрашекхара стала вышедшая в 2000 году «Случайная свидетельница».