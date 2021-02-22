Сын Никаса Сафронова прокомментировал идею Жириновского по ограничению веса

Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Сафронов-Затравкин оценил идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который предложил ввести ограничение веса для россиян. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Он, видимо, понимает по своему опыту, что его лишний вес, наверное, обременителен для плеч государства», — прокомментировал он идею парламентария.

Пианист, вес которого составляет 250 кг, также выразил мнение, что в идее политика есть здравый смысл. Однако, как считает Сафронов-Затравкин, необходимо идти по пути помощи, а не ограничений.

Он указал, что в Японии существуют специальные министерства, которые занимаются лишним весом населения и при этом всячески стараются стимулировать. «Они не штрафуют, конечно, но если ты в хорошей физической форме, то ты платишь меньше страховку, получаешь какие-то льготы. А если у тебя повышенный вес, то тебя отправляют бесплатно на курсы йоги, дополнительный массаж, оплачивают резекцию желудка», — рассказал Сафронов-Затравкин.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить максимальный вес для граждан в 80 кг, а для чиновников — в 100 кг.