Депардье рассказал о звонке Путина и встречах с ним

Французский актер Жерар Депардье рассказал о встречах с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Депардье, он отказался встречаться с французским президентом Эммануэлем Макроном, но не раз видел главу российского государства. «Позвонил Путин и сказал «Жерар, приезжай». Он послал мне самолет... Он дал мне паспорт», — цитирует РИА «Новости» интервью Депардье каналу Canal+.

Депардье утверждает, что «много смеется» с Путиным, однако видится с ним редко — «не каждые три-четыре месяца». Кроме того, Депардье отметил, что журналисты предвзято относятся к российскому лидеру. «Российский народ очень счастлив. Ладно, нельзя так сказать, но где бы я ни был... Конечно, есть какие-то вещи, которые недопустимы. Но их я не видел», — сказал он.

Президент России подписал указ о предоставлении Депардье российского гражданства 1 января 2013 года.

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