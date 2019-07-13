Лобода закатила скандал из-за гримерки

В Санкт-Петербурге на фестивале «Белые ночи» произошел скандал, связанный с украинской певицей Светланой Лободой. Об этом пишут «Невские новости».

Как отмечается, инцидент произошел 12 июля из-за того, что Лодобе не предоставили VIP-гримерку. При этом гримерки были в дефиците, поэтому артистам приходилось объединяться в них по два-три человека.

Ранее сообщалось, что Лобода украла чужое фото, на котором изображена обнаженная блондинка, стоящая на голове.