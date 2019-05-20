Разъяренный Дробыш судится с «Евровидением»

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Продюсер Виктор Дробыш рассказал о намерении подать в суд на Европейский вещательный союз (EBU), передает РИА «Новости».

Пожаловаться в суд он хочет из-за скандала на «Евровидении-2019», от участия в голосовании в финале которого отстранили Белоруссию. «Они нанесли огромный урон и отношениям России с Белоруссией, просто людям и, в частности, мне как физическому лицу, который сегодня вдруг стал врагом русского народа», — негодует Дробыш, который привез на «Евровидение» белорусскую певицу Зену. По словам продюсера, в последний момент организаторы шоу отдали представителям Белоруссии конверт и заставили объявить результаты, которые якобы сами придумали. «Это ничего не имеет общего с решением жюри и народа», — подчеркнул Дробыш.

Европейский вещательный союз запретил объявлять в прямом эфире международного песенного конкурса, что это очки не Белоруссии.

Белорусское жюри «Евровидения-2019» было дисквалифицировано перед финалом соревнования из-за разглашения информации о том, за кого оно проголосовало в первом полуфинале.

Ранее занявший 3-е место на «Евровидении» россиянин Сергей Лазарев высказался по поводу отстранения жюри Белоруссии от голосования на «Евровидении».