После драки в московском клубе звезда фильма «Такси» обратился к врачам

Звезда фильма «Такси», французский актер Сами Насери обратился за медицинской помощью в НИИ имени Склифосовского после драки в московском ночном клубе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По имеющейся информации, в ночь с 4 на 5 августа французский актер был избит в одном ночных клубов столицы, где он находился вместе с братом. В результате конфликта с другим посетителем заведения актер получил удар по лицу и был вынужден обратиться за помощью медиков.

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«Да, он обращался, ему оказали помощь и выписали в тот же день домой», — рассказали в медицинском учреждении.

Российским зрителям Сами Насери наиболее известен как исполнитель главной роли таксиста Даниэля в серии фильмов «Такси».

В 2017 году Сами Насери ответил на вопрос, собирается ли он получать российский паспорт.