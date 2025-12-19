На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Набиуллина дала прогноз о росте цен по итогам 2025 года

Набиуллина: рост цен по итогам года будет минимальным за последние пять лет
Владимир Федоренко/РИА Новости

Рост цен по итогам года будет минимальным за последние пять лет. Об этом сообщила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«По недельным данным годовая инфляция уже опустилась ниже 6%, и по итогам года рост цен будет иметь место за последние пять лет», — заявила она.

До этого в ходе выступления на прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что в целом проблему инфляции в России удается решать, к концу 2025 года она будет 5,7-5,8%.

19 декабря ЦБ в ходе заседания решил снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16%.

Банк России пояснил, что экономика продолжает постепенно возвращаться к более ровному, сбалансированному росту. В ноябре устойчивые темпы повышения цен снизились, однако за последние месяцы инфляционные ожидания населения и бизнеса немного выросли. Кредитование при этом остается активным. При этом годовая инфляция, согласно прогнозу, в 2026 году снизится до 4-5%.

Ранее стало известно, сколько россиян возьмут кредит при снижении ключевой ставки.

