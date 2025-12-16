В Госдуме объяснили, почему ключевая ставка ЦБ должна снижаться

Банк России с большой вероятностью снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта на ближайшем заседании. Такой прогноз в беседе с Tsargrad.tv дал депутат Государственной думы РФ Денис Кравченко. До конца следующего года возможно снижение показателя до 12%. Самый оптимистичный расклад — 10%, считает парламентарий.

Он подчеркнул, что доступность капитала — это залог успеха для развития важных отраслей экономики, таких как космонавтика, авиация, атомная промышленность, искусственный интеллект, электроника и другие.

«Поэтому, конечно, 12% сильно лучше, чем 20% или 16%. Но идеальные показатели, мы с вами помним, всегда были в районе 3-4%. На мой взгляд, мы можем перейти к более поступательному развитию, когда ключ станет однозначной цифрой, то есть на уровне хотя бы 7-8-9%», — сказал Кравченко.

До этого сообщалось, что аналитики ожидают снижения ключевой ставки на 0,5 п. п. до 16% на заседании ЦБ 19 декабря. Экономисты называют главным аргументом в пользу этого решения замедление инфляции. Темпы роста цен в ноябре и начале декабря складываются заметно ниже прогноза регулятора. Еще одним стимулом к этому может стать крепкий рубль.

