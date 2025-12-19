Путин сообщил о снижении инвестиционной активности в России

Путин: инвестиционная активность в РФ за первые три квартала снизилась на 3,1%

Снижение инвестиционной активности в России за первые три квартала 2025 года составило 3,1%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Одна из проблем сегодняшнего дня — это снижение инвестиционной активности. За первые три квартала текущего года минус 3,1%», — уточнил глава государства.

Также российский лидер сообщил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) в России составляет 1%, но за прошедшие три года этот показатель составил уже 9,7%. По словам Путина, низкий рост ВВП в текущем году является осознанным совместным решением со стороны правительства и Центробанка, связанным с таргетированием инфляции в стране.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя три часа эфира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

