В ЦБ РФ рассказали, что жесткая денежно-кредитная политика является временной мерой

Жесткая денежно-кредитная политика является временным явлением. Об этом во время выступления в Госдуме заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«Проблемы возникают, когда у нас очень длительная жесткая денежно-кредитная политика, потому что мы исходим из того, что жесткая денежно-кредитная политика — это временное явление», — сказала глава ЦБ.

До этого директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко в интервью «Газете.Ru» рассказала, что более 20% россиян рассматривают самозапрет на кредиты как способ удержаться от необдуманных займов. По мнению эксперта, для многих граждан это аналог заморозки кредитной карты: решение, которое «страхует от себя самого».

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в свою очередь напомнил, что снятие и повторная установка самозапрета бесплатны. При этом он призвал россиян помнить, что вне зависимости от типа самозапрета (полный или частичный) на ряд кредитов он в настоящее время не распространяется. К их числу относятся ипотека, автокредиты, образовательные кредиты.

