Стало известно, зачем россияне оформляют самозапрет на кредиты

Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Более 20% россиян рассматривают самозапрет на кредиты как способ удержаться от необдуманных займов, заявила «Газете.Ru» директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.

По словам эксперта, для многих граждан это аналог заморозки кредитной карты: решение, которое «страхует от себя самого».

«Мы видим устойчивый интерес к самозапрету кредитов среди тех заемщиков, кто ранее пользовался услугами микрофинансовых организаций или попадал в кредитную зависимость. Самозапрет на кредиты становится частью их нового финансового поведения. Несмотря на относительно молодой возраст опции (действует с 1 марта 2025 года), уже можно говорить о ее эффективности. По данным ЦБ России, количество заявлений о мошеннических кредитах снизилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказала эксперт.

По состоянию на 1 октября 2025 года, самозапрет на кредиты установили 14 млн россиян. Романенко предполагает, что к концу 2025 года таковых будет 16-17 млн человек.

Ранее были названы три причины для самозапрета на кредиты.

