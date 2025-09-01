На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы три причины для самозапрета на кредиты

Балынин: 20 млн россиян установят самозапрет на кредиты к концу 2025 года
Александр Кряжев/РИА Новости

С 1 марта 2025 года 15 млн россиян установили самозапрет на получение кредитов. К концу 2025 — началу 2026 года их количество вырастет до 20 млн, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Первая и ключевая причина для установки самозапрета на кредиты — защита от мошенников, которые оформляют займы на чужое имя. Но важно помнить, что самозапрет на кредиты не является панацеей от всех мошенников: он в силу объективных причин никак не защищает средства, которые, например, находятся на счете в банке. Поэтому даже при установке самозапрета важно сохранять бдительность: избегать приема звонков с незнакомых номеров и общения с неизвестными людьми», — отметил Балынин.

Он также убежден, что в целях безопасности и сохранности средств очень важно избегать финансовых отношений с незнакомцами. К сожалению, телефонные мошенники часто пользуются именно доверчивостью и эмпатией граждан, добавил экономист.

По словам Балынина, вторая и третья причина для самозапрета на кредиты связаны между собой — это обеспечение роста уровня осознанности при получении кредитов и импульсивных покупок. При наличии самозапрета на получение кредита, по сути, возникнет дополнительный повод еще раз задуматься над покупками, а также период охлаждения (пока будет сниматься самозапрет), в течение которого получится еще раз все взвесить относительно целесообразности новой покупки и оформления для этого кредита, пояснил экономист.

Он заключил, что самозапрет можно установить бесплатно как полный (сразу от всех кредиторов), так и опционально в зависимости от:

  • типа кредитора (банк / микрофинансовая организация);
  • способа обращения за получением кредита (лично при очном посещении офиса / дистанционно).

Снятие и повторная установка самозапрета также бесплатны, добавил Балынин.

Эксперт призвал помнить, что вне зависимости от типа самозапрета (полный или частичный) на ряд кредитов он в настоящее время не распространяется. К их числу относятся ипотека, автокредиты, образовательные кредиты.

Ранее в Госдуме объяснили, как человеку действовать, если мошенники оформили на него кредит.

