В Госдуме предложили ввести механизм самозапрета на автосписания с карт

Депутат Чернышов предложил ввести механизм самозапрета на автосписания с карт
Nuttapong punna/Shutterstock/FOTODOM

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести механизм самозапрета на автоматические списания с банковских карт. Обращение с соответствующей инициативой он направил главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на этот документ.

Депутат заявил, что механизм такого самозапрета позволил бы клиенту банка в мобильном приложении или личном кабинете установить настройку, по которой любые такие платежи были бы заблокированы.

«Пользователь самостоятельно активирует опцию «Запрет регулярных списаний», и при попытке проведения любого периодического платежа система на стороне банка отклоняла бы такую операцию», — отметил он.

По его словам, для того, чтобы совершить подписку или оплатить услугу россиянину будет необходимо временно отключать установленный запрет. Парламентарий считает, что это значительно повысит уровень осознанности гражданина при заключении подобных договоров.

«Таким образом, даже если потребитель подключит подписку и по каким-либо причинам забудет ее отключить, денежные средства с его карты списаны не будут», — подчеркнул он.

Чернышов добавил, что это даст россиянам реальный и простой инструмент контроля над собственными финансами, а также будет стимулировать поставщиков услуг делать процедуру отписки максимально простой и прозрачной.

До этого в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что в России готовят ограничение на количество банковских карт у одного человека. Согласно новому пакету мер против кибермошенничества, гражданам запретят иметь более десяти карт.

Ранее экономист раскрыла тонкости механизма самозапрета на кредиты.

