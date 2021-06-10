В России хотят запретить крупным торговым сетям работать по ночам и в выходные

В ряде российских регионов могут ограничить работу торговых сетей в ночное время и по выходным. С таким предложением глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов обратился к помощнику президента России Максиму Орешкину. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Как говорится в его тексте, сложность доступа товаров небольших производителей на полки в торговых сетях, а также доминирующее положение крупного ритейла является одной из проблем отрасли в регионах.

В связи с этим в комитете Совфеда по экономической политике подготовили инициативу, которая должна помочь сбалансировать конкуренцию в торговле между представителями малого и среднего предпринимательства и крупным бизнесом. Предложение об ограничении работы торговых сетей в выходной день или в режиме 24 часа сформирована в ответ на запрос регионов.

Так, предлагается запретить торговым сетям работать в выходной день или в режиме 24 часа, что должно открыть более широкие возможности для организации ярмарок и нестационарных торговых точек и предоставить доступ местным производителям к каналам торговли.

Однако ряд экспертов указывают, что данная мера носит директивный характер и мало соответствует представлениям о рыночной экономике.

«Это прерогатива предприятий решать, когда они хотят работать, а когда — нет. Директивные решения власти могут давать лишь государственному бизнесу, — пояснил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Российского экономического университета (РЭУ) им. Плеханова сообщило, что 2020 год стал «по-настоящему золотым» для продавцов и производителей продуктов.