Кабмин направит миллиард рублей на региональный туризм

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более миллиарда рублей на разработку туризма в регионах. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Более 1 миллиарда рублей будет проинвестировано в создание детальных планов развития территорий с высоким туристическим потенциалом», — говорится в документе.

На первом этапе будут профинансированы Крым, Дальний Восток и Золотое кольцо. Соответствующее распоряжение уже подписал Мишустин. Такие планы будут называться туристическими территориальными проектами. В них будут содержаться оценка ресурсов и потенциала региона, предложения по зонированию, расширению гостиниц, а также моделированию потоков туристов.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин заявил, что доходность деятельности компаний в туристической области в России из-за пандемии COVID-19 упала на 60%, а потери туроператоров составили 1,3 трлн руб.