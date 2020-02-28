Россиянам объяснили, как будет оплачиваться 22 апреля

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков объяснил россиянам, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля, на который назначили общенародное голосование. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Шмакова, 22 апреля будет юридически оплачиваемым для российских граждан выходным днем. Таким образом, все, кто работает на окладе, получат полноценную месячную зарплату, несмотря на пропущенный день.

Он также уточнил, что данные правила не распространяются на работающих в формате сдельной оплаты труда.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил проведение общенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года. Этот день был выбран, так как к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан.

В Госдуме заявили, что 22 апреля сделают оплачиваемым выходным днем.