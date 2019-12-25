Зеленский одобрил запрет на импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон «О рынке электрической энергии», которые накладывают запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Об этом пишет РИА «Новости».

В рамках закона будет установлен запрет на продажу, а также на поставку электроэнергии по договорам с Россией и на внутрисуточном рынке.

Уточняется, что это сделано с целью избежать чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме.

Кроме того, изменения предусматривают возможность установки Нацкомиссией по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг предельной цены «на сутки вперед» в случае большого колебания цен на рынке.

До этого закон о выводе ГТС из «Нафтогаза» вступил в силу на Украине.