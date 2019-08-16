Число безработных россиян сократилось за неделю

В пресс-службе Минтруда заявили, что число россиян, не имеющих работу, сократилось за неделю и составило 724 тысяч человек, передает ТАСС.

Как отметили в ведомстве, цифра сократилась на 0,8% в период с 31 июля по 7 августа этого года в 75 регионах. Речь идет только о жителях, зарегистрированных в органах службы занятости.

Однако в министерстве подчеркнули, что в семи субъектах страны все же замечен рост численности безработных среди жителей страны.

Также в ведомстве рассказали, что общее число работающих россиян, находящихся вынужденных отпусках или работающих неполный рабочий день, в этот период составило 110 123 человека.

Ранее сообщалось, что в ОНФ предложил Минтруду ввести удаленную работу в трудовой кодекс.