Тимошенко перечислила тех, кто «содрал с украинцев деньги вместе с кожей»

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время мероприятия президентской кампании в... Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время мероприятия президентской кампании в...
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время мероприятия президентской кампании в...
РИА «Новости»

Депутат украинской Рады Юлия Тимошенко назвала виновных в том, что жители страны переплачивали за горячую воду, тепло и газ. Соответствующую видеозапись она разместила в фейсбуке.

Отмечается, что политик показала решение двух судов по поводу повышения тарифов на ЖКХ. Согласно этим документам, тарифы за 2,5 годы были признаны незаконными и повышенными.

«Два с половиной года потребовалось нашему суду под давлением Порошенко, под давлением Гройсмана. Не давали им принять это решение», — заявила Тимошенко.

Она добавила, что теперь эти решения были приняты, а теперь стоит вопрос, кто их выполнит. Она назвала виновниками такой ситуации бывшего президента страны Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана и главу «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева.

«…это три человека, которые допустили это, которые за пять лет содрали с людей вместе с кожей все деньги, которые были в украинском бюджете», --сказала Тимошенко.

Она призвала привлечь их к уголовной ответственности.

Ранее Тимошенко заявила о недопустимости телемоста, который «построил» бывший президент страны Петр Порошенко, между украинской и российской сторонами.