Тимошенко перечислила тех, кто «содрал с украинцев деньги вместе с кожей»

Депутат украинской Рады Юлия Тимошенко назвала виновных в том, что жители страны переплачивали за горячую воду, тепло и газ. Соответствующую видеозапись она разместила в фейсбуке.

Отмечается, что политик показала решение двух судов по поводу повышения тарифов на ЖКХ. Согласно этим документам, тарифы за 2,5 годы были признаны незаконными и повышенными.

«Два с половиной года потребовалось нашему суду под давлением Порошенко, под давлением Гройсмана. Не давали им принять это решение», — заявила Тимошенко.

Она добавила, что теперь эти решения были приняты, а теперь стоит вопрос, кто их выполнит. Она назвала виновниками такой ситуации бывшего президента страны Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана и главу «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева.

«…это три человека, которые допустили это, которые за пять лет содрали с людей вместе с кожей все деньги, которые были в украинском бюджете», --сказала Тимошенко.

Она призвала привлечь их к уголовной ответственности.

Ранее Тимошенко заявила о недопустимости телемоста, который «построил» бывший президент страны Петр Порошенко, между украинской и российской сторонами.