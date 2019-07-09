Стало известно, когда США ожидает дефолт

В США может наступить дефолт в начале сентября, так как налоговые поступления слишком низкие. Об этом сообщает РИА «Новости».

К таким выводам пришли в аналитическом докладе Центра двухпартийной политики.

Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.

Отмечается, что конгресс должен принять решение о лимите повышения госдолга, однако нижняя палата американского парламента 26 июля уходит в отпуск, а вопрос дефолта все еще не поднимался.

Правительство не может уйти на каникулы без решения о госдолге.

Ранее сообщалось, что госдолг США достигнет 144% ВВП.