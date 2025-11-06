«Должны сокращать зависимость». Семь стран ЕС хотят ввести пошлины на товары из России

Очередь из большегрузов на российско-литовской границе в Калининградской области

В Евросоюзе планируют рассмотреть предложение о введении пошлин на российские железо и сталь, неорганические химикаты и калийные удобрения. С такой инициативой выступили семь стран сообщества. Предполагается, что ее поддержит еще одно государство. По мнению авторов, такой шаг позволит сократить зависимость ЕС от России. Однако в МИД России заметили, что торговые ограничения приводят к падению темпов экономического роста в ЕС и деиндустриализации. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Семь стран Евросоюза (ЕС) — Эстония, Финляндия, Германия, Латвия, Литва, Польша и Швеция — призвали Еврокомиссию (ЕК) ввести пошлины на большее количество товаров из России, пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Авторы инициативы предлагают обложить пошлинами российские железо и сталь, неорганические химикаты и калийные удобрения, совокупный объем экспорта которых в 2024 году составил €5,4 млрд.

«Это часть нашей экономической безопасности, и мы должны сокращать нашу зависимость» , — объяснил один из дипломатов цель инициативы.

По информации издания, к «коалиции» семи государств может присоединиться неназванная восьмая страна.

Накануне послы ЕС обсудили эту инициативу. Теперь этот вопрос планируют поднять на встрече министров торговли стран блока 24 ноября. Если к тому времени идея о введении пошлин получит более широкую поддержку, ее обсудят с министром торговли США Говардом Лютником, приглашенным на встречу в Брюсселе.

В прошлом году европейские компании закупили российских товаров на сумму €33 млрд. Без учета нефти и газа эта сумма составила €11 млрд, добавило издание.

Борьба Берлина с российской сталью

Тем временем в Германии предлагают ввести полный запрет поставок в страны ЕС стали и алюминия. По мнению рабочего крыла входящего в правящую коалицию консервативного блока ХДС/ХСС (СDA), этот шаг позволит вывести из кризиса сталелитейную промышленность ФРГ, пишет ТАСС.

«Устранить лазейки в санкциях на импорт стали из России и полностью запретить импорт российского алюминия», — говорится в плане СDA.

Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль обращал внимание, что «стальные слябы, которые производятся в России и перерабатываются в ЕС, по-прежнему исключены из санкций». Политик призвал проявить «больше европейского патриотизма» в вопросе развития сталелитейной отрасли ЕС.

План обсудят в ходе сталелитейного саммита, который пройдет в Ведомстве федерального канцлера ФРГ 6 ноября.

Торговый «бумеранг»

Евросоюз стал наглядным примером того, как односторонние санкции «бумерангом бьют» по экономикам стран — участниц объединения, заявил замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский на полях саммита ООН по социальному развитию в Дохе 4 ноября.

« Эти рестрикции бумерангом бьют прежде всего по их экономикам. Наглядный пример — Евросоюз», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Дипломат заметил, что после введения антироссийских санкций и других торговых ограничений в странах ЕС фиксируется падение темпов экономического роста, снижение конкурентоспособности и деиндустриализация. В результате в прошлом году 27,5 млн европейцев сталкивались с серьезными материальными трудностями, а порядка 47 млн не могли позволить себе отапливать дома в достаточной мере, сказал Любинский.

Такие незаконные ограничения наносят ущерб всей системе мировой экономики, подрывают свободную конкуренцию, цепочки поставок, инвестиционные потоки и торгово-логистические связи, а также «ведут к росту фрагментации и протекционизма в глобальном масштабе», добавил дипломат.

В конце октября ЕС одобрил 19-й пакет антироссийских санкций, в который вошли запрет на импорт СПГ с 2027 года, санкции против еще 117 судов «теневого флота», пяти российских банков, 21 физического лица. Кроме того, ввели ограничения на поездки российских дипломатов.

В сентябре президент США Дональд Трамп пригрозил ввести «очень серьезный пакет пошлин» против России при условии, что то же самое сделают страны ЕС. Спустя месяц глава Белого дома ввел санкции, которые затронули «Лукойл», «Роснефть» и их дочерние компании.

По информации РИА Новости, количество санкций, которые ввели против России с 2014 года, превысило 30 тысяч. Больше всего ограничений пришлось на США, Канаду и Швейцарию.

Россия считает санкции Запада незаконными. В Кремле при этом подчеркивали, что РФ приобрела иммунитет от санкций и адаптировалась.