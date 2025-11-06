ЕС ужесточает выдачу россиянам шенгенских виз. Что изменится?

Евросоюз готовит новое усиление визового режима для граждан России и планирует фактически прекратить выдачу им многократных шенгенских виз, сообщили Politico три европейских чиновника.
Россиянам будут оформляться в основном только однократные визы, за исключением отдельных гуманитарных случаев и ситуаций, когда заявитель имеет дополнительное гражданство ЕС.
Брюссель уже усложнил и повысил стоимость оформления виз для граждан России, приостановив действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Москвой в конце 2022 года после начала конфликта на Украине. Отдельные страны ЕС, в частности государства Балтии, полностью запретили или существенно сократили въезд российских граждан на свою территорию.
В то же время решения о выдаче виз остаются прерогативой государств-членов. Европейская комиссия может создать дополнительные барьеры, но не обладает возможностью установления полного запрета на въезд российских туристов.
По оценкам Еврокомиссии, более 500 тыс. россиян оформили шенгенские визы в 2024 году. Показатель выше уровня 2023 года, но значительно ниже довоенного периода: в 2019 году было выдано свыше 4 млн документов. Туристические визы гражданам России активно продолжают выдавать Венгрия, Франция, Испания и Италия. По данным Ассоциации туроператоров России, россияне совершили в 2024 году 1,4 млн поездок в Европу. Это примерно в десять раз меньше, чем в 2019 году.
Новые требования предполагается официально утвердить и ввести в действие на этой неделе.
Также в рамках 19-го санкционного пакета ЕС намерен ввести ограничения на перемещения российских дипломатов, обязав их заблаговременно уведомлять страны Шенгенской зоны о пересечении границ.
Меры направлены на противодействие «все более враждебной разведывательной деятельности» Кремля.
Кроме того, Еврокомиссия в декабре представит единую общеевропейскую визовую стратегию с предложениями по усилению подходов к работе с визовыми заявителями из стран, которые рассматриваются как враждебные, включая ужесточение критериев для россиян.
Пятилетние загранпаспорта не признают
Накануне власти Германии сообщили, что с 1 января 2026 года страна прекратит признавать пятилетние заграничные паспорта граждан России.
«С 01.01.2026 для въезда в Германию гражданам Российской Федерации потребуется российский биометрический заграничный паспорт. Небиометрические заграничные паспорта использовать больше нельзя», — указано в сообщении на сайте посольства Германии в России.
В посольстве уточнили, что исключение сохранится для паспортов старого образца, в которых уже проставлена действующая немецкая виза.
Сейчас небиометрические загранпаспорта граждан России не признают Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Литва и Латвия. В конце сентября генеральное консульство Италии в Москве информировало, что наличие шенгенской визы, выданной Италией, не дает права поездок в эти семь стран при наличии паспорта старого образца. Литва перестала принимать такие паспорта с 1 июня. С этого момента въезд в страну по загранпаспорту без биометрических данных невозможен. Исключение действуют только для транзитных поездок по железной дороге из Калининградской области в остальную часть России и обратно.
В октябре посольство России в Норвегии сообщило, что страны Шенгенской зоны, имеющие сухопутную границу с Россией, вводят новую систему контроля при пересечении границы для иностранных граждан. Россияне подпадают под эту категорию. Новая система предполагает регистрацию имени, данных заграничного паспорта, биометрической информации (отпечатков пальцев и изображения лица), а также даты и места въезда и выезда. При пересечении границы при выезде из Норвегии также будет проводиться проверка туристов.
ЕС ограничил доступ российских граждан в Европу, закрыв воздушное пространство для российских самолетов после начала военной операции на Украине в феврале 2022 года. Далее страны союза ввели визовые ограничения: ужесточили правила въезда по выданным визам и сократили выдачу новых. Осенью 2023 года Еврокомиссия также запретила въезд автомобилей с российскими регистрационными номерами, приравняв их к запрещенному импорту.