ЕС ужесточает выдачу россиянам шенгенских виз. Что изменится?

Евросоюз готовит очередные изменения в визовой политике в отношении российских граждан. Брюссель намерен сократить возможности для регулярных поездок в страны Шенгенской зоны и ужесточить контроль за перемещениями россиян внутри ЕС. Новый режим дополняет уже действующие ограничения, которые постепенно усиливаются с 2022 года после начала военного конфликта на Украине.

Евросоюз готовит новое усиление визового режима для граждан России и планирует фактически прекратить выдачу им многократных шенгенских виз, сообщили Politico три европейских чиновника.

Россиянам будут оформляться в основном только однократные визы, за исключением отдельных гуманитарных случаев и ситуаций, когда заявитель имеет дополнительное гражданство ЕС.

Брюссель уже усложнил и повысил стоимость оформления виз для граждан России, приостановив действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Москвой в конце 2022 года после начала конфликта на Украине. Отдельные страны ЕС, в частности государства Балтии, полностью запретили или существенно сократили въезд российских граждан на свою территорию.

В то же время решения о выдаче виз остаются прерогативой государств-членов. Европейская комиссия может создать дополнительные барьеры, но не обладает возможностью установления полного запрета на въезд российских туристов.

По оценкам Еврокомиссии, более 500 тыс. россиян оформили шенгенские визы в 2024 году. Показатель выше уровня 2023 года, но значительно ниже довоенного периода: в 2019 году было выдано свыше 4 млн документов. Туристические визы гражданам России активно продолжают выдавать Венгрия, Франция, Испания и Италия. По данным Ассоциации туроператоров России, россияне совершили в 2024 году 1,4 млн поездок в Европу. Это примерно в десять раз меньше, чем в 2019 году.

Новые требования предполагается официально утвердить и ввести в действие на этой неделе.

Также в рамках 19-го санкционного пакета ЕС намерен ввести ограничения на перемещения российских дипломатов, обязав их заблаговременно уведомлять страны Шенгенской зоны о пересечении границ.

Меры направлены на противодействие «все более враждебной разведывательной деятельности» Кремля.

Кроме того, Еврокомиссия в декабре представит единую общеевропейскую визовую стратегию с предложениями по усилению подходов к работе с визовыми заявителями из стран, которые рассматриваются как враждебные, включая ужесточение критериев для россиян.

Пятилетние загранпаспорта не признают

Накануне власти Германии сообщили, что с 1 января 2026 года страна прекратит признавать пятилетние заграничные паспорта граждан России.

«С 01.01.2026 для въезда в Германию гражданам Российской Федерации потребуется российский биометрический заграничный паспорт. Небиометрические заграничные паспорта использовать больше нельзя», — указано в сообщении на сайте посольства Германии в России.

В посольстве уточнили, что исключение сохранится для паспортов старого образца, в которых уже проставлена действующая немецкая виза.

Сейчас небиометрические загранпаспорта граждан России не признают Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Литва и Латвия. В конце сентября генеральное консульство Италии в Москве информировало, что наличие шенгенской визы, выданной Италией, не дает права поездок в эти семь стран при наличии паспорта старого образца. Литва перестала принимать такие паспорта с 1 июня. С этого момента въезд в страну по загранпаспорту без биометрических данных невозможен. Исключение действуют только для транзитных поездок по железной дороге из Калининградской области в остальную часть России и обратно.

Справка Биометрический загранпаспорт — это документ нового образца для выезда за границу, в котором помимо персональных данных владельца размещен электронный чип с биометрической информацией (цифровым изображением лица и отпечатками пальцев). Такой паспорт действует десять лет, в отличие от старого пятилетнего документа, и используется государствами как более защищенный инструмент идентификации при пересечении границ.

В октябре посольство России в Норвегии сообщило, что страны Шенгенской зоны, имеющие сухопутную границу с Россией, вводят новую систему контроля при пересечении границы для иностранных граждан. Россияне подпадают под эту категорию. Новая система предполагает регистрацию имени, данных заграничного паспорта, биометрической информации (отпечатков пальцев и изображения лица), а также даты и места въезда и выезда . При пересечении границы при выезде из Норвегии также будет проводиться проверка туристов.

ЕС ограничил доступ российских граждан в Европу, закрыв воздушное пространство для российских самолетов после начала военной операции на Украине в феврале 2022 года. Далее страны союза ввели визовые ограничения: ужесточили правила въезда по выданным визам и сократили выдачу новых. Осенью 2023 года Еврокомиссия также запретила въезд автомобилей с российскими регистрационными номерами, приравняв их к запрещенному импорту.