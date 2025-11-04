«Россия и Китай — добрые соседи»: Москва и Пекин договорились вместе бороться с санкциями

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Китай с двухдневным визитом. В рамках него он встретился со своим китайским коллегой Ли Цяном, а также председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам переговоров Москва и Пекин подписали 15 документов, а также договорились вместе бороться с западными санкциями.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках своего двухдневного визита в Китай встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. На встрече они обсудили взаимные инвестиции и совместные проекты, сообщило РИА Новости.

«Обсудили [вчера] все актуальные вопросы двусторонней повестки, наметили новые задачи по укреплению торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества наших стран», — рассказал Мишустин.

Он подчеркнул, что Москва прочными культурно-гуманитарными связями с Китаем, которые «опираются на добрые традиции дружбы и взаимной симпатии» двух народов. Премьер-министр России добавил, что проведение перекрестных Годов культуры прошло успешно, а также выразил уверенность, что предстоящие мероприятия в вопросах образования будут насыщенными и интересными.

Отдельно Михаил Мишустин передал Си Цзиньпину наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.

Председатель КНР, в свою очередь, отметил роль Мишустина в развитии российско-китайских отношений.

«Я позитивно оцениваю ваш вклад», — заявил Си Цзиньпин.

Лидер Китая добавил, что с начала 2025 года отношения двух стран отношения устойчиво продвигаются с прицелом на высокоуровневое и высококачественное развитие.

«Мы с президентом Путиным дважды встретились в Москве и в Пекине, провели обстоятельный обмен мнениями по стратегическим и комплексным вопросам китайско-российских отношений», — уточнил он.

По словам Си Цзиньпина, главы кабминов России и Китая провели всестороннюю ревизию и обобщение двустороннего сотрудничества в различных сферах и добились конструктивных результатов. Он также выразил надежду, что премьеры смогут поддерживать тесную координацию, реализовывать договоренности и углублять двустороннее сотрудничество.

«Самый высокий уровень отношений за всю историю»

Михаил Мишустин прибыл с визитом в Китай 3 ноября, чтобы принять участие в 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран в Ханчжоу. Перед переговорами с руководителем китайского кабмина Ли Цяном российский премьер побеседовал с ним в неформальной обстановке в государственной резиденции «Сиху». Мишустин также передал Ли Цяну слова приветствия от Путина и поздравил с успешным проведением четвертого пленума ЦК Компартии Китая 20-го созыва.

«Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю и продолжают динамично развиваться по всем направлениям», — заявил премьер-министр РФ на официальной встрече.

Ли Цян отметил, что Пекин готов укреплять взаимодействие с Москвой, чтобы эффективнее защищать интересы обеих стран, когда в международной обстановке происходят кардинальные перемены.

«Несмотря на новые внешние риски и вызовы в этом процессе, Китай и Россия всегда друг друга поддерживают, наращивают стратегические контакты и взаимодействие, стремятся к совместному преодолению трудностей. Это в полной мере говорит о том, что Китай и Россия — добрые соседи и надежные партнеры, которые всегда могут друг другу доверять», — отметил он.

По итогам переговоров РФ и КНР подписали совместные документы — в том числе в сфере сельского хозяйства и транспорта, говорится в коммюнике. Кроме того, страны договорились углублять гуманитарные связи, содействовать сохранению мира и стабильности в Арктике, поддерживать проекты по созданию лунной станции и координации миссий по исследованию Луны, учредить Экспертный совет по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, продолжать работу над координацией проектов Большого Евразийского партнерства и инициативы «Один пояс, один путь», совместно бороться с ревизией итогов Второй мировой войны и фальсификацией ее истории и предпринимать все возможные усилия для взаимопомощи в борьбе с санкциями.

«[Россия] подтверждает приверженность принципу «одного Китая», признает, что в мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая», — говорится в совместном заявлении.

КНР, в свою очередь, поддержала усилия РФ по обеспечению безопасности, стабильности и суверенитета, а также выступила против вмешательства извне во внутренние дела России.

Также Москва и Пекин договорились продолжить взаимодействие в международных организациях для противодействия политизации их деятельности и заявили укреплять сотрудничество по линии БРИКС и ШОС.