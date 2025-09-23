На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп в ООН пригрозил России «серьезными пошлинами»

Вашингтон готов ввести против России «серьезные пошлины», если она не согласится на завершение украинского конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на заседании Генассамблеи ООН, трансляцию ведет агентство Associated Press (AP).

«Соединенные Штаты полностью готовы ввести очень сильный раунд серьезных пошлин [против РФ]», — сказал американский лидер с трибуны.

В июле Трамп в ходе переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте также обещал ввести жесткие вторичные пошлины в 100% против России, если за 50 дней не удастся достичь урегулирования конфликта на Украине.

Кроме того, глава Белого дома пригрозил пошлинами странам, покупающим российскую нефть.

В частности, 27 августа начали действовать 50%-ные пошлины, введенные администрацией Трампа, в отношении Индии за отказ прекратить закупки российской нефти. По данным газеты The Guardian, пошлины действуют в отношении таких товаров, как одежда, текстиль, драгоценные камни, обувь, мебель и прочие.

Ранее Трамп предложил странам НАТО ввести пошлины против Китая.

