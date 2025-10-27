На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Евросоюз остался крупнейшим покупателем российского СПГ на фоне санкций

The Guardian: ЕС остается крупнейшим в мире покупателем российского газа
true
true
true
close
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Несмотря на включение в 19-й пакет санкций Евросоюза против России будущего запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), ЕС остается крупнейшим покупателем топлива. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Crea).

«ЕС остается крупнейшим покупателем российского СПГ, закупив половину всего российского экспорта СПГ», — говорится в сообщении.

По данным издания, за ним следуют Китай (22%) и Япония (18%). Помимо этого, по информации журналистов, представители блока являются крупнейшими покупателями трубопроводного газа — 35%. Порядка 30% закупает Китай и Турция (29%).

В сентябре текущего года Венгрия и Словакия стали крупнейшими импортерами российского газа в ЕС, закупив ресурса на сумму €393 млн и €207 млн соответственно. Кроме того, импортировать российский газ продолжили Франция, Бельгия и Нидерланды.

До этого министр энергетики России Сергей Цивилев заявил, что РФ видит перспективы поставок сжиженного природного газа (СПГ) и создания соответствующей инфраструктуры во Вьетнаме.

Ранее Европа установила новый рекорд по импорту СПГ в летний сезон.

