На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия ежегодно будет терять по 300 млрд рублей из-за реформы утильсбора

Бюджет РФ ежегодно будет терять по 300 млрд рублей из-за новых тарифов утильсбора
true
true
true
close
Илья Наймушин/РИА Новости

Российский бюджет ежегодно будет терять более 300 млрд рублей из-за введения новой методики исчисления утильсбора на автомобили. Об этом говорится в письмах (есть у «Газеты.Ru»), которые «Национальный автомобильный союз» (НАС) направил министру финансов России Антону Силуанову и главе Федеральной таможенной службы Валерию Пикалеву.

«Даже если взять усредненный таможенный платеж (за одну иномарку. — «Газета.Ru») в 800 тысяч рублей за ввозимый автомобиль, то потери федерального бюджета составят не менее 200 млрд рублей в год. В реальности цифра будет намного значительнее: заметную долю ввозимых автомобилей составляет премиальный транспорт, где таможенные ставки составляют до 20 евро за каждый куб. см рабочего объема двигателя. Можно прогнозировать, что потери составят более 300 млрд рублей ежегодно», — говорится в письмах НАС.

Автосоюз приводит пример расчета утильсбора на новый импортный седан Toyota Camry с двухлитровым двигателем мощностью 174 л.с.

Сейчас платеж при декларируемой цене в €26 тыс. составляет 1,2 млн рублей. После изменения методики расчета эта сумма увеличится до 1,94 млн рублей.

В пятницу 31 октября Минпромторг принял решение о переносе сроков введения новой методики расчета утильсбора с 1 ноября на 1 декабря 2025 года.

Подробнее о том, что будет происходить на российском автомобильном рынке после введения нового порядка начисления утильсбора, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее был назван средний возраст автомобилей в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами