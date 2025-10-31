Россия ежегодно будет терять по 300 млрд рублей из-за реформы утильсбора

Российский бюджет ежегодно будет терять более 300 млрд рублей из-за введения новой методики исчисления утильсбора на автомобили. Об этом говорится в письмах (есть у «Газеты.Ru»), которые «Национальный автомобильный союз» (НАС) направил министру финансов России Антону Силуанову и главе Федеральной таможенной службы Валерию Пикалеву.

«Даже если взять усредненный таможенный платеж (за одну иномарку. — «Газета.Ru») в 800 тысяч рублей за ввозимый автомобиль, то потери федерального бюджета составят не менее 200 млрд рублей в год. В реальности цифра будет намного значительнее: заметную долю ввозимых автомобилей составляет премиальный транспорт, где таможенные ставки составляют до 20 евро за каждый куб. см рабочего объема двигателя. Можно прогнозировать, что потери составят более 300 млрд рублей ежегодно», — говорится в письмах НАС.

Автосоюз приводит пример расчета утильсбора на новый импортный седан Toyota Camry с двухлитровым двигателем мощностью 174 л.с.

Сейчас платеж при декларируемой цене в €26 тыс. составляет 1,2 млн рублей. После изменения методики расчета эта сумма увеличится до 1,94 млн рублей.

В пятницу 31 октября Минпромторг принял решение о переносе сроков введения новой методики расчета утильсбора с 1 ноября на 1 декабря 2025 года.

