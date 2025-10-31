Просчитались: бюджет будет терять по 300 млрд рублей в год из-за реформы утильсбора

НАС: бюджет РФ будет терять 300 млрд рублей в год из-за реформы утильсбора

После введения правительством заградительного утильсбора на автомобили мощностью свыше 160 лошадиных сил для физлиц бюджет России ежегодно будет терять по 300 млрд рублей, прогнозируют в «Национальном автомобильном союзе». Эксперты отмечают, что те граждане, которые ввозили в страну иномарки по льготным ставкам, просто откажутся от этого канала покупки автомобилей.

«Национальный автомобильный союз» (НАС) направил министру финансов России Антону Силуанову и главе Федеральной таможенной службы Валерию Пикалеву письма с просьбой отказаться от принятия постановления правительства, изменяющего методику исчисления утилизационного сбора на автомобили. Копиями писем располагает «Газета.Ru».

Как следует из документов, привязка утилизационного сбора к мощности автомобиля и отмена льготного утильсбора для автомобилей мощнее 160 л.с., ввозимых физическими лицами для личного пользования, приведет к тому, что такие автомобили станет невыгодно ввозить в Россию, и граждане откажутся от их покупки, а госбюджет не получит многомиллиардные суммы, которые сейчас поступают туда в виде таможенных платежей и утилизационного сбора.

«Даже если взять усредненный таможенный платеж (за одну иномарку. — «Газета.Ru») в 800 тысяч рублей за ввозимый автомобиль, то потери федерального бюджета составят не менее 200 млрд рублей в год. В реальности цифра будет намного значительнее: заметную долю ввозимых автомобилей составляет премиальный транспорт, где таможенные ставки составляют до 20 евро за каждый куб. см рабочего объема двигателя.

Можно прогнозировать, что потери составят более 300 млрд рублей ежегодно»,

— отмечается в письме НАС.

Наглядный пример

Для более понятной картины грядущего подорожания популярных автомобилей Национальный автосоюз приводит пример калькуляции утильсбора на бестселлер частного ввоза — японский седан Toyota Camry с двухлитровым двигателем мощностью 174 лошадиных силы. Так, сейчас для такой новой машины (от 0 до 3 лет) платеж «утиля» при декларируемой цене в €26 тыс. составляет 1,2 млн рублей.

close rebinworkshop/Shutterstock/FOTODOM

За тот же японский седан, но уже в подержанном виде (проходной возраст — от 3 до 5 лет), утилизационный платеж составляет уже более приемлемые 509 тыс. рублей.

Однако после введения нового порядка начисления утильсбора

только за утильсбор на эту машину придется выложить 1,94 млн рублей (за новую Toyota Camry),

утилизационный платеж за ее наиболее востребованный вариант с вторички составит 1,71 млн рублей.

В Национальном автомобильном союзе убеждены, что подобный уровень сбора, который суммируется с не менее высокими таможенными пошлинами, а также рядом других платежей (установка модуля ЭРА-ГЛОНАСС, получение сертификата безопасности и т.д.), раз и навсегда запретят импорт Toyota Camry и тысяч других исторически популярных у россиян иномарок.

А это в свою очередь ударит рикошетом по бюджету, считают правозащитники.

«В случае отказа от приобретения такой легковой машины для личных нужд не будут уплачиваться и таможенные платежи, которые сейчас исправно поступают в федеральный бюджет. Не будет (ежегодно. — «Газета.Ru») растаможено 250 тысяч автомобилей», — говорится в обращении союза.

Сколько машин везут частники

По данным АО «Электронный паспорт», в 2024 году физлица ввезли в РФ более 550 тыс. автомобилей, в 2023-м — 460 тыс. За три квартала 2025 года, по данным аналитического агентства «Автостат», объем импорта автомобилей физлицами составил 402 тыс. единиц, из них 80,9 машины ввезены новыми, а 321,1 тыс. — подержанными.

close Михаил Голенков/РИА Новости

На машины мощнее 160 л.с., ввоз которых частниками по новой методике расчета утильсбора станет невыгодным, в январе — сентябре 2025 года пришлось 72% объема частного ввоза по новым машинам и 44% — по автомобиля с пробегом. Это 58 тыс. и 141 тыс. автомобилей соответственно.

Вероятно, просчитались

В беседе с «Газетой.Ru» вице-президент НАС Антон Шапарин выразил сомнение в том, что в ходе подготовки проекта об изменении методики расчета утильсбора просчитывались все варианты негативного воздействия на экономику страны и бюджет из-за резкого повышения тарифов.

« Я боюсь, что такой риск не просчитывался . Потому что, если бы они считали, это было бы учтено в законе о бюджете. Но там это не учтено, там все стабильно. Они собираются получить триллионы рублей с утильсбора, но при этом мы видим, что в этом году недобрали до плана сотни миллиардов рублей», — сказал он.

По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, в случае введения заградительного утильсбора на автомобили мощнее 160 л.с. некоторые покупатели по инерции еще привезут некое количество таких машин, но их поток резко ослабнет. К тому же по утильсбору это не финальная точка ужесточений, ожидает эксперт.

«У меня есть четкое понимание, что если миграция покупателей в сторону менее мощных, в том числе праворульных иномарок, будет большой, а суммарно рынок частного ввоза просядет несильно, то недалек тот день, когда нам скажут:

мы ввели коммерческий «утиль» на машины мощнее 160 л.с., но это не сработало. Давайте мы и эту планку понизим,

пусть будет 140, 130 или 120 лошадиных сил, или пусть вообще все его платят», — сказал Кадаков в беседе с «Газетой.Ru».

Тот, кто хотел купить, например, Kia Carnival с дизелем 2.2, может не потянуть новый утильсбор в 1,9 млн рублей. Он скорее обратит внимание на японские праворульные автомобили, только менее мощные и менее безопасные, полагает Кадаков.

close Kia Carnival Kia

Удар от новых тарифов придется по гибридным японским автомобилям Honda и Toyota, популярному китайскому кроссоверу Geely Monjaro, привел примеры главред «За рулем».

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто прогнозирует, что из-за новой методики расчета утильсбора прежде всего иссякнет ввоз гибридов и электромобилей.

» На машины больше 160 л.с. приходилось более 50% всего ввоза . Спрос частично сместится на машины с менее мощным двигателем. Но на гибриды и электромобили совершенно сумасшедшие ставки. Могу сказать, что параллельный ввоз упадет на 30–40%», — отмечает Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru».

close Geely Monjaro Geely

Он также полагает, что на фоне снижения объемов импорта машин суммарные поступления в госбюджет от таможенных платежей и утилизационного сбора снизятся. Недобор по деньгам от утильсбора ожидается уже в 2025 году, напомнил эксперт.

О том, что поступления в федеральный бюджет России от утильсбора в 2025 году снизятся на 440 млрд рублей и составят 1,1 трлн рублей, заявил в середине октября глава Минфина Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

«Те чиновники, которые это придумывают, почему-то считают так: мы вдвое поднимем утильсбор и доходы бюджета поднимутся вдвое, но так не бывает. Сократятся сборы и про «утилю», и по таможенным платежам. Самое противное в этой ситуации то, что людей нервируют и бизнес стоит на ушах. Никто не понимает, как работать в условиях, когда утильсбор вроде бы поднимут, а когда — никому не понятно», — заключил Моржаретто.

«Газета.Ru» направила в пресс-службы Федеральной таможенной службы (ФТС), Минфина и Минпромторга России вопросы о том, принимались ли в расчет потери, которые может понести госбюджет в виде недополученных таможенных пошлин, платы за таможенное оформление и утилизационного сбора, если граждане откажутся от ввоза в Россию машин мощнее 160 л.с. из-за невыгодности. В пресс-службе Минфина не стали отвечать на эти вопросы, посоветовав обратиться с ними в Минпромторг. Ответ из Минпромторга на момент публикации в редакцию не поступил.

В пресс-службе ФТС в ответ на аналогичный запрос «Газете.Ru» сообщили, что на плановой основе ведут проверку полноты уплаты утилизационного сбора, в том числе в отношении транспортных средств, ввозимых в Российскую Федерацию с территории государств — членов ЕАЭС. На заданные вопросы в ФТС ответ не предоставили.