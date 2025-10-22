На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван средний возраст автомобилей в России

Ренессанс Страхование: в России средний возраст автомобилей вырос до 13,7 года
Tricky_Shark/Shutterstock/FOTODOM

Средний возраст автомобилей, находящихся во владении россиян, с 2021 года увеличился почти на четыре года – с 9,9 до 13,7 года. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики группы «Ренессанс Страхование», которые проанализировали внутренние данные компании.

Статистика показала, что, несмотря на появление на рынке обновленных моделей, все машины из 30 самых популярных в стране стареют с каждым годом.

«Сильнее всего с 2023 по 2025 год постарели Toyota Camry (+3,2 года), Toyota Corolla (+2,9), Opel Astra (+2,4), а также автомобили семейства Lada (+2,3)», — заявили аналитики.

В число быстро стареющих машин также вошли Nissan X-Trail, Toyota RAV4, Lada 4x4 и Ford Focus.

Молодую часть российского автопарка составляют преимущественно китайские автомобили: Geely Monjaro, Jaecoo J7, Haval M6 и H3, а также Belgee X50, заявили в компании.

Ранее стало известно, что авторынок России поставит рекорд в октябре.

