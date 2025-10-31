Новые правила утильсбора перенесут на 1 декабря

Министерство промышленности и торговли России предложило отложить до 1 декабря вступление в силу новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

Отмечается, что проект постановления в соответствующей редакции внесен в правительство Российской Федерации. Решение об этом было принято с учетом интересов тех россиян, которые могли заказать и оплатить машины с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил уже после публикации проекта нормативно-правового акта с новыми параметрами или столкнуться с длительными задержками в доставке транспортных средств.

С 1 ноября 2025 года в России должен был заработать новый подход к начислению утилизационного сбора на автомобили. Он предполагает, что машины мощностью свыше 160 л.с., ввозимые частными лицами для личного пользования, будут облагаться утильсбором по коммерческим тарифам вместо льготных.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпромторгу представить предложения по отсрочке введения новых правил расчета утильсбора на машины из-за того, что не все граждане успеют растаможить ранее заказанные за рубежом автомобили.

Ранее стало известно, какие автомобили могут освободить от утильсбора.