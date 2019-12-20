Медведев назвал нецелесообразным снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч

Премьер-министр России считает целесообразным снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова.

По словам Осипова, премьер-министр неоднократно заявлял, что не поддерживает данную инициативу.

Пресс-секретарь отметил, что МВД России также не поддерживает снижение нештрафуемого порога превышения скорости.

Осипов добавил, что вряд ли в ближайшей перспективе инициатива будет принята.

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