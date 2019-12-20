«Единая Россия» не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога до 10 км/ч
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Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что партия не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч. Об этом сообщается на официальном сайте партии.
По словам секретаря, большинство россиян считают эту меру избыточной и не поддерживают ее.
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