«Единая Россия» не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога до 10 км/ч

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что партия не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

По словам секретаря, большинство россиян считают эту меру избыточной и не поддерживают ее.

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