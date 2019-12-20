Нештрафуемый порог превышения скорости понизят в России до 10 км/ч

В России нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен до 10 км/ч, в режиме пилотных зон будет вводиться нештрафуемое превышение скорости в 10 км/ч. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление вице-премьера Максима Акимова.

Он отметил, что «ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным», такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.

По словам Акимова, пилотные зоны могут быть введены в городах федерального значения, либо в миллионниках, либо в столицах субъектов Федерации.

Политик также отметил, что инициатива позволит в год спасти более 1,8 тысяч жизней людей.

Акимов рассчитывает, что все необходимые законодательные решения будут приняты в течение 2020 года.

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