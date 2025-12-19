Путин пообещал решить проблему с размером выплат участникам СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин заверил, что будет решен вопрос о размере выплат для участников специальной военной операции (СВО), подписавших контракт до ее начала. Об этом он заявил в ходе прямой линии.

Кроме того, Путин заявил, что лично проконтролирует ситуацию с выплатами семьям участников специальной военной операции, взяв этот вопрос под особый контроль.

Президент также отметил, ссылаясь на слова статс-секретаря и заместителя министра обороны Анны Цивилёвой, что пока не налажено эффективное взаимодействие между Министерством обороны и социальным блоком правительства, и что существует излишняя бюрократия.

19 декабря в рамках прямого эфира президент Российской Федерации подвел итоги 2025 года и ответил на вопросы, заданные журналистами и гражданами, которые были отобраны специалистами и волонтерами. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» выступили Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Путин призвал поддержать участников СВО, желающих реализовать себя на гражданке.