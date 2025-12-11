Генсек НАТО призвал страны — члены блока перейти к военному образу мышления

Генсек НАТО Марк Рютте в Берлине призвал страны — члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является «следующей целью» России. Его слова приводит РИА Новости.

«Я здесь сегодня для того, чтобы объяснить, в какой ситуации находится НАТО и что мы должны сделать, чтобы остановить войну еще до ее начала. И для этого нам нужно предельно ясно осознавать угрозу. Мы — следующая цель России», — сказал он.

По его словам, НАТО уже находится под ударом. Рютте отметил, что когда стал генсеком альянса, предупреждал: то, что происходит на Украине, может произойти и с участниками блока.

Кроме того, он добавил, что члены НАТО должны перейти к военному образу мышления.

4 декабря врач-психиатр Александр Кичаев проанализировал резкие высказывания Марка Рютте в адрес России и президента Владимира Путина. Специалист считает это проявлением «синдрома Моськи».

По его словам, многие зарубежные политики, включая украинских, пытаются возвыситься за счет критики более сильных оппонентов. При этом такое поведение они демонстрируют только тогда, когда чувствуют себя в безопасности.

Ранее генсек НАТО нашел «лучший способ изменить ход мыслей Путина».