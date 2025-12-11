На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Генсек НАТО призвал страны — члены блока перейти к военному образу мышления

Рютте заявил, что страны НАТО должны перейти к военному образу мышления
true
true
true
close
Czarek Sokolowski/AP

Генсек НАТО Марк Рютте в Берлине призвал страны — члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является «следующей целью» России. Его слова приводит РИА Новости.

«Я здесь сегодня для того, чтобы объяснить, в какой ситуации находится НАТО и что мы должны сделать, чтобы остановить войну еще до ее начала. И для этого нам нужно предельно ясно осознавать угрозу. Мы — следующая цель России», — сказал он.

По его словам, НАТО уже находится под ударом. Рютте отметил, что когда стал генсеком альянса, предупреждал: то, что происходит на Украине, может произойти и с участниками блока.

Кроме того, он добавил, что члены НАТО должны перейти к военному образу мышления.

4 декабря врач-психиатр Александр Кичаев проанализировал резкие высказывания Марка Рютте в адрес России и президента Владимира Путина. Специалист считает это проявлением «синдрома Моськи».

По его словам, многие зарубежные политики, включая украинских, пытаются возвыситься за счет критики более сильных оппонентов. При этом такое поведение они демонстрируют только тогда, когда чувствуют себя в безопасности.

Ранее генсек НАТО нашел «лучший способ изменить ход мыслей Путина».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами