Генсек НАТО утверждает, что «мы — следующая цель России»

НАТО будет «следующей целью России». С таким заявлением выступил генсек альянса Марк Рютте, передает The Guardian.

«Сегодня я здесь, чтобы рассказать вам о позиции НАТО и о том, что мы должны сделать, чтобы предотвратить войну еще до ее начала. А для этого нам необходимо предельно ясно понимать угрозу: мы — следующая цель России, и мы уже находимся в опасности», — считает он.

Рютте не привел доказательств своим словам.

Он добавил, что для альянса сейчас «не время для самовосхваления» на фоне увеличения трат государств-членов НАТО на оборону.

11 декабря Рютте также призвал страны — члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является «следующей целью» России.

По его словам, НАТО уже находится под ударом. Рютте отметил, что когда стал генсеком альянса, предупреждал: то, что происходит на Украине, может произойти и с участниками блока.

Ранее генсек НАТО нашел «лучший способ изменить ход мыслей Путина».