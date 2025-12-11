Рютте призвал готовиться к войне, которую пережили «деды и прадеды»

НАТО нужно готовиться к войне, сравнимой с той, которую пережили «деды и прадеды». Об этом в Берлине заявил генсек альянса Марк Рютте, передает Reuters.
«(Нужно предотвратить войну– «Газета.Ru») подобной той, которую пережили наши бабушки и деды, прабабушки и прадеды», — сказал он.
Как утверждает генсек НАТО, слишком многие союзники военного альянса не осознают якобы «неотложности» российской угрозы в Европе.
Кроме того, Рютте выступил с утверждением о том, что альянс станет «следующей целью России».
По его словам, НАТО уже находится под ударом. Рютте отметил, что когда стал генсеком альянса, предупреждал: то, что происходит на Украине, может произойти и с участниками блока.
