Рютте призвал готовиться к войне, которую пережили «деды и прадеды»

Рютте заявил, что нужно готовиться к войне, которую пережили наши деды

НАТО нужно готовиться к войне, сравнимой с той, которую пережили «деды и прадеды». Об этом в Берлине заявил генсек альянса Марк Рютте, передает Reuters.

«(Нужно предотвратить войну– «Газета.Ru») подобной той, которую пережили наши бабушки и деды, прабабушки и прадеды», — сказал он.

Как утверждает генсек НАТО, слишком многие союзники военного альянса не осознают якобы «неотложности» российской угрозы в Европе.

Кроме того, Рютте выступил с утверждением о том, что альянс станет «следующей целью России».

11 декабря Рютте также призвал страны — члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является «следующей целью» России.

По его словам, НАТО уже находится под ударом. Рютте отметил, что когда стал генсеком альянса, предупреждал: то, что происходит на Украине, может произойти и с участниками блока.

