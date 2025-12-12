Над российскими регионами за ночь сбили 90 украинских беспилотников

Минобороны сообщило о 90 сбитых украинских дронах за ночь над регионами России

Дежурные расчеты противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили над территорией России 90 беспилотных аппаратов самолетного типа, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, большую часть дронов сбили над Брянской областью — 63. Еще восемь перехватили в Ярославской области, четыре — в Московском регионе. По три беспилотника уничтожили над Смоленской и Тверской областями, а также над акваторией Черного моря.

Кроме того, силы ПВО ликвидировали по два дрона в Тамбовской и Тульской областях и по одному — в Орловской и Ростовской.

Этой ночью беспилотник ВСУ влетел в многоэтажный жилой дом в Твери. Как рассказали журналистам местные жители, всего раздалось пять-шесть взрывов в разных частях города. Затем очевидцы увидели на западе населенного пункта дым от пожара.

Позже оказалось, что взрыв дрона разрушил нижние этажи дома. В инциденте также пострадал ребенок.

Ранее в России рассказали о появившихся у ВСУ роях дронов.