Медведев рассказал о судьбе Бельгии при испытании против нее «Посейдона»

Медведев: при испытании «Посейдона» на Бельгии эта страна исчезнет
Екатерина Штукина/РИА Новости

При испытании российского подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергоустановкой в Бельгии эта страна исчезнет. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Политик прокомментировал пост одного из пользователей соцсети, предложившего использовать Бельгию в качестве испытательного полигона для «Посейдона». В этом случае, отметил на английском языке Медведев, Бельгия перестанет существовать.

29 октября Медведев заявил, что «Посейдон» может рассматриваться как оружие судного дня.

В этот же день глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал подводный аппарат мощным видом оружия, который способен выводить из войны целые государства.

Россия накануне провела испытания «Посейдона» с ядерной энергетической установкой, сообщил президент РФ Владимир Путин. Мощность аппарата значительно превышает мощность ракеты «Сармат», а способов его перехвата не существует. У «Посейдона», по словам президента, нет аналогов по скоростям и глубинам движения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт назвал главное различие ракет «Буревестник» и «Орешник».

