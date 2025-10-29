В Госдуме раскрыли, на что способен подводный аппарат «Посейдон»

Подводный аппарат «Посейдон», оснащенный ядерной энергетической установкой, — мощный вид оружия, который способен выводить из войны целые государства, средств противодействия ему нет. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости.

«Это действительно очень мощный вид оружия, который способен выводить из строя или из войны целые государства. Противоядия и средств противодействия против него на сегодняшний день нет», — подчеркнул парламентарий.

29 октября президент РФ Владимир Путин сообщил об очередных испытаниях «Посейдона». Он назвал их «огромным успехом» и уточнил, что комплекс продолжает проходить этапы проверки в рамках программы развития ВМФ.

«Посейдон» был ранее известен как «Статус-6», кодовое обозначение НАТО — Kanyon. Это российский проект беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой. По сути, это ядерная торпеда, которая может наносить гарантированный неприемлемый ущерб территории, создавая обширные зоны радиоактивного загрязнения и цунами.

Длина «Посейдона» составляет 20 метров, диаметр — 1,8 метра, а масса — 100 тонн.

