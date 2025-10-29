Военный эксперт назвал главное различие ракет «Буревестник» и «Орешник»

Российская ракета «Орешник» является оперативно-тактической, «Буревестник» — стратегической, с неограниченной дальностью и временем нахождения в воздухе. О различиях рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью «Ленте.ру».

Военный эксперт Дандыкин заявил, что «Буревестник» — это уникальная российская крылатая ракета с ядерным двигателем. Он подчеркнул, что она стратегическая и способна преодолевать неограниченные расстояния. В то же время «Орешник» обладает самой большой возможной дальностью.

По словам Дандыкина, у этих ракет разные задачи: «Орешник» гиперзвуковой, а «Буревестник» летает на низких высотах и может маневрировать. Благодаря атомному двигателю «Буревестник» может находиться в воздухе практически бесконечно, как атомный ледокол, который способен ходить по воде без заправки несколько лет, отметил эксперт. Это и делает российскую ракету уникальной.

27 октября Россия объявила об успешных испытаниях оружия нового класса — крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на борту. Благодаря такому двигателю ракета потенциально может находиться в воздухе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны противника. Военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что мощность «Буревестника» позволяет ему уничтожить «четверть Нью-Йорка». В США уже назвали ракету «маленьким летающим Чернобылем». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в НАТО признали, что не могут защититься от ракеты «Буревестник».