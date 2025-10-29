Медведев заявил, что «Посейдон» может рассматриваться как оружие судного дня

Медведев: «Посейдон» может рассматриваться как оружие судного дня

Подводный аппарат «Посейдон», оснащенный ядерной энергетической установкой, может рассматриваться как оружие судного дня. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем канале на платформе MAX

«В отличие от «Буревестника», «Посейдон» может в полном смысле рассматриваться как оружие судного дня», — отметил он.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал подводный аппарат мощным видом оружия, который способен выводить из войны целые государства.

Россия накануне провела испытания «Посейдона» с ядерной энергетической установкой, сообщил президент РФ Владимир Путин. Мощность аппарата значительно превышает мощность ракеты «Сармат», а способов его перехвата не существует. У «Посейдона», по словам президента, нет аналогов по скоростям и глубинам движения. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

