На подлете к Москве сбиты еще два БПЛА

Собянин: еще два украинских дрона обезврежены на пути к Москве

Еще два БПЛА попытались атаковать столицу, написал на канале в мессенджере Max мэр города Сергей Собянин.

Он добавил, что на место падения обломков дронов прибыли работники экстренных служб. Прошлый налет на Москву был зафиксирован менее 25 минут назад.

Накануне столицу атаковали шесть БПЛА. Первый был нейтрализован около 5:02. Остальные сбили в 17:41, 21:49, 22:04 и 22:11.

Поздно вечером 26 октября Тульскую область атаковали восемь беспилотников. Подразделения ПВО их уничтожили. При этом никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Власти обратили внимание местных жителей на то, что в регионе действует режим опасности атаки БПЛА, и призвали избегать открытых пространств, держаться подальше от окон и не снимать работу средств ПВО.

