На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На подлете к Москве сбили еще один беспилотник

Собянин: вражеский беспилотник уничтожен на подлете к Москве
true
true
true
close
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на канале в мессенджере Max о ликвидации еще одного БПЛА противника, летевшего к столице.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дрона.

Первый беспилотник был нейтрализован средствами ПВО (противовоздушной обороны) около 5:02. На месте его падения тоже работали сотрудники оперативных служб.

До этого Минобороны заявило, что российские силы ПВО за пять часов уничтожили над тремя регионами страны 26 беспилотников ВСУ самолетного типа. Налеты дронов произошли в период с 11:00 до 16:00. БПЛА были нейтрализованы в Белгородской (17), Брянской (шесть) и Курской областях (три беспилотника).

По данным СМИ, в Белгородской области ВСУ опять попытались ударить по дамбе Белгородского водохранилища беспилотниками «Дартс». Местные жители рассказали, что после атаки раздался взрыв, в домах дрожали стекла.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами