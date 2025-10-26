На подлете к Москве сбили еще один беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на канале в мессенджере Max о ликвидации еще одного БПЛА противника, летевшего к столице.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дрона.

Первый беспилотник был нейтрализован средствами ПВО (противовоздушной обороны) около 5:02. На месте его падения тоже работали сотрудники оперативных служб.

До этого Минобороны заявило, что российские силы ПВО за пять часов уничтожили над тремя регионами страны 26 беспилотников ВСУ самолетного типа. Налеты дронов произошли в период с 11:00 до 16:00. БПЛА были нейтрализованы в Белгородской (17), Брянской (шесть) и Курской областях (три беспилотника).

По данным СМИ, в Белгородской области ВСУ опять попытались ударить по дамбе Белгородского водохранилища беспилотниками «Дартс». Местные жители рассказали, что после атаки раздался взрыв, в домах дрожали стекла.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.